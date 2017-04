Omstanders nemen selfies met verdrinkende man

Bewerkt door: mvdb

21/04/17 - 13u12 Bron: ANP - Times of India

Het nieuws staat prominent op grote Indiase nieuwssites. © Screenshot YouTube.

India Een 68-jarige man is in het Indiase Kolar verdronken omdat omstanders prioriteit gaven aan het filmen van de spartelende senior. Ook maakten mensen volgens de krant Bangalore Mirror selfies terwijl de Indiër vanuit het water om hulp riep.

Ooggetuigen vertelden de krant dat de man dronken in een vijver was gevallen. Hij begon daarop te zwemmen, maar zou niet hebben beseft hoe diep het water was. Toen de Indiër in de problemen raakte, vroeg hij omstanders hem uit het water te halen.



De noodkreet van de man bleef echter onbeantwoord. Geen van de toeschouwers voelde zich aanvankelijk geroepen hem te helpen. Mensen maakten intussen wel opnames en foto's van de man. Tegen de tijd dat mensen toch het water ingingen, was de senior al overleden. De politie onderzoekt het sterfgeval.