Nieuwe verdachte opgepakt in aanslag spelersbus BVB: dader wilde aandelenkoers beïnvloeden

Volgens verschillende Duitse media, waaronder Bild en Der Spiegel, is er een nieuwe verdachte opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de aanslagen op de spelersbus van Borussia Dortmund. Een 28-jarige Rus zou aangeklaagd worden voor poging tot twintigvoudige moord.

Tien dagen na de bomaanslag op de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund heeft de politie volgens Bild een nieuwe verdachte opgepakt. Volgens media werd vanochtend vroeg een 28-jarige man ingerekend door een speciaal interventieteam. Het zou gaan om een man met de Russische nationaliteit, ene Sergei V. uit Tübingen, die de bommen vanop afstand liet ontploffen met een ontstekingsmechanisme.



Aandelen

Volgens Der Spiegel heeft de man niets met terrorisme te maken, maar handelde hij uit hebzucht. De politie kwam hem op het spoor nadat iemand in de financiële sector alarm sloeg bij verdachte transacties. Daarna hielden ze de man voortdurend in het oog.



De verdachte wilde met de aanslag blijkbaar een scherpe daling in het aandeel van Borussia Dortmund veroorzaken. Hij had een fortuin aan zogenaamde put opties vergaard, waarmee hij het recht had om zijn aandelen aan een vastgelegde prijs te verkopen, ondanks de daling van de koers. De waarde van put opties stijgt naarmate de aandelenkoers daalt. Zo zou hij miljoenen verdiend kunnen hebben. Lees ook Terreur raakt in één maand viermaal ons hart: democratie, frivoliteit, shoppen en sport

Deze week voerde het parket al een reconstructie van de aanslag uit.

IP-adres

De verdachte liep uiteindelijk tegen de lamp omdat hij de put opties aankocht via het IP-adres van hotel L'Arrivée, het teamhotel van BVB. De man verbleef er tijdens de aanslag en heeft bij zijn boeking een kamer met uitzicht op de plek van de ontploffingen gevraagd. Waarschijnlijk heeft hij vanuit zijn kamer de bommen laten ontploffen.



De man maakte daarbij wel een cruciale fout: de eerste en de derde bom gingen af zoals gepland, maar de tweede bom bevond zich te hoog en miste daardoor zijn doel. De politie is er voorlopig wel nog niet in geslaagd om de man in verband te brengen met de gebruikte explosieven. © afp.