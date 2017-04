Charles Michel veroordeelt "laffe en verachtelijke gewelddaad"

Door: redactie

Premier Charles Michel (MR) heeft de aanslag van gisteravond op de Champs-Elysées in Parijs, waarbij een politieagent om het leven kwam en drie mensen -twee politieagenten en een toerist- gewond raakten, veroordeeld en zijn steun uitgedrukt aan ons buurland.

Je condamne cette lâche et ignoble agression #paris #ChampsElysees soutien à la #france — Charles Michel (@CharlesMichel)

"Ik veroordeel deze laffe en verwerpelijke gewelddaad in Parijs op de Champs-Elysées. Steun aan Frankrijk", aldus de premier op Twitter. Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) drukt via Twitter zijn steun uit: "ons medeleven met de familie van de vermoorde politieman en onze steun aan de gewonden na deze gruweldaad #Parijs #ChampsElysees". Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon schrijft dat "Parijs vanavond nog maar eens in greep van vreselijke agressie" terechtkwam. "We leven mee met de politiemensen, slachtoffer van dit geweld."