Berlusconi ontsnapt aan drie jaar cel voor omkoping senator

20/04/17 - 21u07 Bron: Belga

De voormalige premier van Italië Silvio Berlusconi heeft de dans ontsprongen. © reuters.

Een celstraf van drie jaar die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de vroegere Italiaanse premier Silvio Berlusconi hing, is donderdag komen te vervallen omdat de feiten verjaard zijn. Dat oordeelde althans het hof van beroep in Napels.

De voormalige Italiaanse premier was in 2015 door een rechtbank van eerste aanleg wegens het omkopen van een senator tot drie jaar cel veroordeeld. Berlusconi ging in beroep en het hof van beroep in Napels heeft nu geoordeeld dat de feiten verjaard zijn.



De feiten dateren van 2006 tot 2008. De mediamagnaat werd ervan beschuldigd de vroegere linkse senator Sergio De Gregorio tussen 2006 en 2008 rond de 3 miljoen euro betaald te hebben om hem in zijn politieke kamp te krijgen. Volgens de aanklacht wilde Berlusconi met het smeergeld de toenmalige regering van Romani Prodi ten val brengen.



Het openbaar ministerie had een gevangenisstraf van vijf jaar gevorderd.