Dit weten we nu over schietpartij op Champs Elysées

20/04/17 - 21u22 Bron: Reuters, BFMTV

De Champs Elysées is momenteel volledig afgesloten. © Twitter.

Bij een schietpartij in Parijs, op de bekende boulevard Champs-Elysées, is deze avond een politieagent doodgeschoten en een andere zwaargewond geraakt. Eén dader werd om het leven gebracht. Dat melden Franse politiebronnen. "Het gaat meer dan waarschijnlijk om een terroristische daad", klinkt het. Er wordt intussen gezocht naar een tweede schutter.

De schietpartij vond plaats om 21 uur deze avond, ter hoogte van de Marks & Spencer-winkel op de Avenue Champs Elysées, de grote winkelboulevard in de Franse hoofdstad.



De Franse politie maakt melding van twee daders: één man zou door agenten om het leven zijn gebracht. Een andere is volgens de politie nog op de vlucht. Beide mannen zouden verschillende geweerschoten hebben afgevuurd: één agent liet het leven, een andere raakte zwaargewond.



De Franse politie vraagt aan iedereen om de omgeving en het achtste arrondissement te vermijden, de boulevard is immers volledig afgesloten. Een grote politiemacht is intussen op de been. Ook de metrostations George V en Franklin Roosevelt zijn om veiligheidsredenen afgesloten.