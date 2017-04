Oostenrijkse 'staatsweigeraars' opgepakt

Door: redactie

20/04/17

© OEI Osterreich / Twitter.

Op verschillende adressen verspreid over heel Oostenrijk zijn in de voorbije nacht 26 zogenoemde 'staatsweigeraars' opgepakt. Het gaat om leden van de 'Statenbond Oostenrijk', die de wettigheid noch het gezag van de Republiek Oostenrijk erkennen.

Aan de huiszoekingen en arrestaties ging langdurig onderzoek onder leiding van het parket in Graz vooraf, meldt de Oostenrijkse publieke omroep ÖRF. Uit het onderzoek bleek dat leden van de organisatie lokale politici, rechters en bankpersoneel bedreigden en plannen smeedden om hen te 'berechten', zei een woordvoerder van het parket.



Bij de huiszoekingen werden 450 politieagenten ingezet. Er zijn 26 mensen opgepakt. Ze worden behalve van deelname aan een staatsvijandige samenzwering verdacht van verzet tegen de overheid, bedreiging en afpersing.



Fraude

Het parket vermoedt bij de leidinggevenden van de Statenbond ook financiële motieven. Zij zouden leden op informatiebijeenkomsten wijsmaken dat zij met het verwerven van eigen documenten zoals kenteken- of rijbewijzen niet meer onderworpen zijn aan de Oostenrijkse rechtsorde. Zij zouden dan ook geen belasting of boetes hoeven te betalen. De leidinggevenden haalden met de verkoop van de eigen documenten voldoende geld binnen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, aldus het OM.



Geweldbereidheid

Volgens het parket in Graz telt de Statenbond inmiddels meer dan duizend leden. Minister van Justitie Wolfgang Brandstetter zei dat behalve het ledental ook "de geweldbereidheid van deze staatsvijandige clubs extreem toeneemt".