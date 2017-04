Thaise verkeerszondaars moeten helpen in lijkenhuis

Bewerkt door: jv

Autobestuurders in Thailand nemen het niet te nauw met de verkeersregels. Boetes lijken niet echt te helpen dus grijpen rechters naar drastischer maatregelen. Zo riskeren verkeersovertreders in de hoofdstad Bangkok sinds kort niet alleen een boete, maar ook een taakstraf in het lijkenhuis of op de spoeddienst van het ziekenhuis.

Alleen al in het Nopparatrajathanee-ziekenhuis, het grootste van Bangkok, zijn de afgelopen tijd meer dan 2.000 veroordeelde verkeersovertreders aan het werk gezet. In het lijkenhuis moeten ze bijvoorbeeld de cellen schoonmaken waarin de lijken bewaard worden.



Een van de verkeerszondaars, die in het lijkenhuis gewerkt heeft nadat hij betrapt was op dronkenschap achter het stuur, is naar eigen zeggen gelouterd uit het avontuur gekomen: "Dit werk hier heeft mijn houding volledig veranderd", klinkt het in een Thaise krant. "Ik zal nooit meer drinken".



De Thaise wegen behoren bij de gevaarlijkste van de wereld. Volgens een studie van de Werlgdezondheidsorganisatie WHO zijn er in het verkeer 362 doden per miljoen inwoners. Enkel Libië doet slechter.