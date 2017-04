Hoogste gerechtshof Pakistan beveelt verhoor premier

Bewerkt door: jv

Het hoogste gerechtshof van Pakistan heeft een verhoor van premier Nawaz Sharif en zijn twee zonen bevolen, in een zaak die gelinkt is aan het schandaal rond de Panama Papers. Ook oordeelde het hof dat er onvoldoende bewijs van corruptie is om Sharif uit zijn ambt te ontzetten, zo meldt de Britse openbare omroep BBC.