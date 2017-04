Jongetje (5) belt met zusje van twee maanden aan bij buurvrouw: "Mama is gestorven in de douche, wil jij voor ons zorgen?"

Koen Van De Sype

20/04/17 - 12u12 Bron: abc News

Salvatore Cicalese met zijn zusje (l) en buurvrouw Jessica Penoyer. © Twitter.

Een vrouw uit het Amerikaanse Arizona keek raar op toen er 's avonds aan de deur werd gebeld en haar buurjongen van 5 jaar op de stoep stond. In zijn armen hield hij zijn zusje van twee maanden geklemd. "Mama is gestorven in de douche, wil jij voor ons zorgen?", klonk het.

De vrouw belde onmiddellijk de hulpdiensten en ging het huis van de buren binnen. Daar vond ze Kaitlyn Cicalese in de badkuip, terwijl de kraan liep. Maar de vrouw ademde nog.



Aanval

De dokters stelden vast dat ze een aanval van epilepsie had gehad en dat was blijkbaar al de tweede keer tijdens haar zwangerschap. "Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik de kinderen in bed legde en vervolgens een douche wilde nemen omdat ik een erg stresserende dag had gehad", vertelt ze zelf. "Ik zette de douche aan en dat is alles. Het volgende dat ik me herinner, is dat ik wakker werd in het ziekenhuis." (lees hieronder verder) © abc News.