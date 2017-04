Vrouw (25) verkoopt zeven jaar oude borstimplantaten op eBay

Koen Van De Sype

Een Britse vrouw die voor haar 25ste verjaardag nieuwe borstimplantaten kreeg, heeft haar zeven jaar oude exemplaren op eBay gezet. Geïnteresseerden moeten er 500 pond (ongeveer 600 euro) voor neertellen. "Levensgevaarlijk om ze te hergebruiken", klinkt het bij specialisten.

Misslovegemma uit Surrey kreeg haar eerste stel Harley Street-implantaten net voor haar 18de verjaardag en ze waren "aan vervanging" toe, zo staat er te lezen. Met een reeks foto's waarop ze te zien is in bikini en met diep uitgesneden kleedjes, probeert ze de vullingen van de hand te doen op de bekende tweedehandssite. Er zijn ook beelden van de implantaten nadat ze uit haar lichaam waren gehaald. Om potentiële klanten te overtuigen, gooit ze er nog 'gratis verzending' in. (lees hieronder verder)

"Tweedehandsborstimplantaten zijn levensgevaarlijk", waarschuwt plastisch chirurg Dan Dhunna echter. "Je mag ze in geen geval hergebruiken. Je kan natuurlijk niemand verbieden om ze te kopen of te verkopen, maar ik kan me geen enkele degelijke plastisch chirurg voorstellen die ze zou willen inbrengen. Het zou een bijzonder slecht idee zijn. De implantaten zijn steriel medisch materiaal en ze mogen zelfs niet hergebruikt worden voor dezelfde patiënt. Een gebruikt exemplaar steriliseren kan het beschadigen. En dat kan lekkages veroorzaken in het lichaam."