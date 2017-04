Ook militair gedood bij manifestaties in Venezuela

Bewerkt door: jv

20/04/17 - 07u59 Bron: Belga

Manifestanten moesten vluchten. © afp.

In Venezuela is tijdens de massale protesten tegen de regering naast twee manifestanten ook een militair om het leven gekomen. De soldaat van de Nationale Garde werd gedood door manifestanten van de oppositie, aldus verantwoordelijke van het presidentschap Diosdado Cabello.

Ze hebben net een lid van de nationale garde gedood in San Antonio de los Altos, de "pacifisten", verklaarde de verantwoordelijke op de televisie. Hij beschuldigt oppositieleider Henrique Capriles en zijn aanhangers ervan achter het overlijden te zitten in de wijk aan de rand van de hoofdstad Caracas. Het parket heeft de dood van de militair bevestigd.



Cabello gaf geen informatie over de juiste omstandigheden van het overlijden. "Ze kunnen er zeker van zijn dat het recht zal geschieden", zei hij wel.



Met de militair is de dodentol opgelopen tot drie, nadat eerder ook al een 17-jarige jongen en een 23-vrouw werden doodgeschoten. De politie gebruikte traangas tegen de manifestanten, en er werden ongeveer 400 mensen opgepakt. In totaal kwamen de afgelopen weken al 9 mensen om het leven tijdens de massale betogingen tegen de socialistische regering van president Nicolas Maduro.



De oppositie heeft ondanks het geweld opgeroepen om vandaag opnieuw op straat te komen.



In Venezuela ligt het parlement zwaar overhoop met de regering. De oppositie verzet zich tegen de recente beslissing dat oppositieleider Henrique Capriles zich vijftien jaar lang niet verkiesbaar mag stellen.



Ook probeerde het Hooggerechtshof onlangs de macht van het parlement over te nemen, waar de oppositie de meerderheid heeft. Onder internationale druk werd die beslissing tenietgedaan.



Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder zorgwekkend. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie.