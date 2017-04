"Nederlander opgepakt in Cambodja om kinderporno"

Door: redactie

20/04/17 - 04u15 Bron: Cambodia Daily

© ap.

Een Nederlandse man zou 19 Cambodjaanse jongens hebben betaald voor naaktfoto's. Dat gebeurde in de plaats Siem Reap, aldus The Cambodia Daily. Politieagenten spraken deze week met de jongens, die ieder een paar dollar kregen om bloot te poseren.

De 53-jarige man werd dinsdag gearresteerd. Op zijn camera werden bijna 1.300 afbeeldingen van blote jongens gevonden, aldus een woordvoerder van de politie.



Alle jongens waren jonger dan 15. De man zou hebben toegegeven dat hij het stadsdeel waar de jongens wonen al enkele jaren een paar keer per jaar bezoekt. Geen van de jongens heeft volgens de krant geklaagd over ongewenste aanrakingen.



Een organisatie die strijdt tegen pedofilie werd in december getipt over de man en hielp bij het politieonderzoek.