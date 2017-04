Vandaag opnieuw protesten in Venezuela

Door: redactie

20/04/17 - 03u15 Bron: Belga

© ap.

Nadat gisteren opnieuw twee doden vielen tijdens manifestaties tegen de regering in Venezuela, heeft de oppositie opgeroepen om vandaag opnieuw massaal op straat te komen tegen de socialistische regering van president Nicolas Maduro. "Als er vandaag miljoenen mensen op straat zijn gegaan, moeten dat er morgen nog meer zijn", aldus oppositieleider Henrique Capriles gisterenavond tijdens een persconferentie.

"Morgen op hetzelfde uur roepen we het hele Venezolaanse volk op om zich te mobiliseren", aldus Capriles. "We willen meer democratie, nu we geconfronteerd worden met wreedheden en onderdrukking. Hij die gelijk heeft en de waarheid zegt moet geen schrik hebben. Het is Maduro die schrik heeft."



Eerder op de dag kwamen een 17-jarige jongen en een 23-jarige vrouw om het leven tijdens de manifestaties, waartoe de oppositie eveneens had opgeroepen. De politie zette massaal traangas in, en volgens de autoriteiten werden meer dan 400 mensen opgepakt. Bij manifestaties kwamen de afgelopen weken al acht mensen om het leven.



Steunmarsen

Volgens het bij de oppositie aanleunende studiebureau Maganalisis kwamen woensdag tot 6 miljoen mensen op straat in het hele land, al waren er ook steunmarsen voor de president, die de oppositie beschuldigt van een staatsgreep. Er zijn geen officiële cijfers bekend van het totale aantal manifestanten.



Capriles verloor in 2013 de presidentsverkiezingen nipt van Maduro. Het parlement besliste onlangs dat hij 15 jaar lang geen presidentskandidaat mag zijn. Daarnaast is de oppositie woedend vanwege de recente beslissing van het Hooggerechtshof om de macht van het parlement over te nemen. Die beslissing werd onder internationale druk tenietgedaan.



Bezorgd

De Verenigde Staten lieten woensdag nog weten bezorgd te zijn over de situatie in Venezuela. "We zijn bezorgd over het feit dat de regering van Maduro haar eigen grondwet schendt en de oppositie niet te kans geeft om zich te laten horen of zich zo te organiseren dat ze de stem van het volk kan vertegenwoordigen", aldus minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. "We zijn bezorgd over de situatie en gaan ze van dichtbij in het oog houden."



Maduro beschuldigde de VS er dinsdag nog van "groen licht te hebben gegeven voor de staatsgreep in Venezuela", na een eerdere uitspraak van Mark Toner, de woordvoerder van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken. Die riep de autoriteiten in Caracas dinsdag op om de protesten van de oppositie "niet langer te onderdrukken".