Twee doden bij demonstraties in Venezuela

Door: redactie

20/04/17 - 01u45 Bron: ANP

© reuters.

Bij massale demonstraties in Venezuela zijn gisteren zeker twee mensen doodgeschoten. Een jongeman werd in de hoofdstad Caracas in het hoofd geschoten door gewapende aanhangers van president Nicolas Maduro, de zogenaamde 'colectivos'. In San Cristobal werd door diezelfde colectivos een 23-jarige vrouw doodgeschoten.

Honderdduizenden tegenstanders van de impopulaire Maduro gingen woensdag op meer dan twintig plekken in Caracas de straat op om te demonstreren tegen de president. De organisatie sprak van 'de moeder van aller marsen'. Duizenden aanhangers van Maduro hielden in Caracas en in verschillende Venezolaanse steden een tegendemonstratie. Er zouden in het hele land confrontaties zijn geweest tussen voor- en tegenstanders van de president.



Traangas

De Venezolaanse veiligheidstroepen grepen hard in. In Caracas werd onder meer traangas ingezet om de honderdduizenden betogers uiteen te jagen.

Maduro zei dat de demonstraties vreedzaam lijken, maar eigenlijk een verkapte poging zijn tot een staatsgreep. De oppositie daarentegen verwijt Maduro de democratie uit te hollen en het land in chaos te storten.



Hardhandig optreden

De regering van Maduro drukt demonstraties de laatste weken in toenemende mate hardhandig de kop in. De colectivos, volgens de oppositie paramilitairen gelieerd aan de regerende Socialistische Partij, zouden de president daarbij helpen. Deze maand zijn er bij de protesten tot nu toe zeven doden gevallen. Volgens een Venezolaans persbureau zijn 538 mensen gearresteerd.