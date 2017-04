Turkse autoriteiten arresteren opnieuw HDP-parlementslid

KVE

Burcu Celik Ozkan, lid van de oppositie in het Turkse parlement, is gearresteerd. Dat schreef ze in een berichtje op Twitter en werd bevestigd door CNN Turk. Ze is lid van de pro-Koerdische Democratische Partij van de Volkeren (HDP), de op twee na grootste partij in het parlement.