Hier verwacht Le Pen veel stemmen

Door: redactie

19/04/17 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

video

Over vier dagen trekken de Fransen voor de eerste keer naar de stembus. Alle kandidaten proberen de laatste kandidaten te overtuigen. In Noord-Frankrijk stemde men vroeger overwegend socialistisch, maar de realiteit is tegenwoordig helemaal anders. Het Front National hoopt hier nu veel stemmen te halen. Picardië is de armste streek van Frankrijk. Vroeger kende de streek veel industrie, maar die is intussen grotendeels vergaan. En veel inwoners nemen dat de politiek kwalijk. Daarom zoeken velen van hen ook hun heil in het Front National. Voorzitter Marine Le Pen belooft veel jobs en wil de grenzen sluiten. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing vindt nu zondag plaats. Dan kiezen de Fransen tussen elf kandidaten, de twee met de meeste stemmen blijven over. Op 5 mei is het dan D-day in de race naar het Élysée. Op die dag weten wie François Hollande zal opvolgen als president.