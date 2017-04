Werkneemster crèche in de cel nadat ze kindjes hardhandig te slapen legt

sam

19/04/17 - 18u21 Bron: Dallas News

© RV.

video In Texas riskeert een medewerkster van een crèche vervolging voor het in gevaar brengen van een kind.

Op camerabeelden van het kinderdagverblijf in Plano is te zien hoe de 22-jarige Jazmine Torres afgelopen vrijdag enkele kindjes bruut op een mat legde om te slapen.



Caitlin Gilmore, de moeder van een 18 maanden oud jongetje dat met het gezichtje omlaag op de slaapmat werd gekeild, zou het incident in Children's Courtyard live hebben zien gebeuren tijdens haar eetpauze.