27 vaten met giftig afval gedumpt nabij Belgische grens

19/04/17 - 18u12 Bron: ANP

Het Julianakanaal op de grens tussen Nederland en België. © Bing Maps.

Nederlands Limburg Onbekenden hebben in het Julianakanaal in het aan Maaseik grenzende Echt in Nederlands Limburg 27 vaten met zeer giftig afval gedumpt.