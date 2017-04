Voor de kust van Albanië ligt een mysterieus eiland en het opent deze zomer de deuren voor toeristen

Koen Van De Sype

19/04/17 - 17u07 Bron: News.com.au, Smithsonian

© rv.

Sazan: dat is de naam van een verlaten eiland voor de kust van Albanië, dat misschien wel een van de nieuwe hotspots van de zomer wordt. Het is bezaaid met een netwerk van geheime tunnels en bunkers, die een nucleaire aanval kunnen doorstaan. En het opent voor het publiek.

Het rode regime viel in 1992 en in de verlaten ruïnes staan nog altijd oude bedden, keukenspullen, stoelen en zelfs schoolbanken. Toen touroperators de overheid wezen op de troeven van het geheimzinnige eiland, viel dat niet in dovemansoren. Volgens het ministerie van Defensie zal het subtropische eiland vanaf volgende maand tot oktober de deuren openen voor toerisme. Daartoe werd eerder deze maand een overeenkomst getekend tussen de ministers van Defensie en Economie.



Opkrikken

Albanië trok vorig jaar 4,7 miljoen toeristen en het openstellen van het militaire eiland moet dat aantal nog opkrikken. Want toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor het Balkanland en het maakt 11 procent uit van het bruto nationaal product. "Sazan is niet alleen belangrijk om het eiland zelf, maar het ligt ook strategisch aan het raakpunt van de Adriatische en de Ionische zee. En daar liggen populaire Griekse eilanden", aldus defensieminister Mimi Kodheli. © ap.