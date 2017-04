VN waarschuwen weer voor genocide in Zuid-Soedan

Door: redactie

19/04/17 - 17u00 Bron: Belga

Een vrouw op de vlucht voor het geweld nabij een kamp in het noordoosten van Zuid-Soedan. © reuters.

De Verenigde Naties hebben opnieuw de alarmbel geluid voor een volkerenmoord na de nieuwe uitbraak van geweld in Zuid-Soedan. De VN-coördinator voor humanitaire hulp in Zuid-Soedan, Eugene Owusu, drong aan op een eind aan het geweld. Naast seksuele aanrandingen door gewapende groepen is ook het aanzetten tot haat en etnisch gemotiveerd geweld toegenomen, zei Owusu in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. "De wapens moeten zwijgen".

In de voorbije weken was het in verschillende delen van het land herhaaldelijk tot gevechten gekomen. Aanhangers van rebellenleider Riek Machar en president Salva Kiir domineren het bloedige conflict. Andere gewapende milities zijn in verschillende regio's van het land actief.



De groepen zijn meestal volgens etnische origine georganiseerd. De voormalige vicepresident Machar behoort tot de bevolkingsgroep van de Nuer, Kiir is een Dinka. Een machtsstrijd tussen beiden heeft het land in 2013 in chaos ondergedompeld.



Sindsdien zijn tienduizenden mensen gedood, meer dan 3,5 miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht. In februari riep de VN de hongersnood uit in delen van het land. Dit jaar zijn rond de 7,5 miljoen mensen in Zuid-Soedan op humanitaire hulp aangewezen.