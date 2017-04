Voormalige Mister Germany en neonazi staat terecht voor poging tot doodslag op agent

Bewerkt door: kv

Adrian Ursache in 1998 © Twitter @TAG24LE.

Adrian Ursache, die in 1998 nog Mister Germany werd, staat vandaag terecht voor poging tot doodslag. In augustus schoot hij op een agent toen die samen met een deurwaarder kwam aankloppen.

Adrian Ursache werd al verdacht van het toedienen van ernstige slagen en verwondingen, wapenovertredingen en hevig verzet tegen de politie. Ursache is een aanhanger van de Reichsbürgerbewegung, een groepering die de Duitste staat en zijn wetgeving niet erkent. De aanhangers zweren bij de oude wetten van Nazi-Duitsland.



De Duitse aanklagers voegen nu poging tot doodslag toe aan het lijstje. In augustus zou de 42-jarige Ursache een agent beschoten hebben toen die met een gerechtsdeurwaarder kwam aankloppen. Volgens de aanklagers zou de politieman gestorven zijn als hij geen beschermende kledij had gedragen.