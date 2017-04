Wiet als pijnstiller voor profsporters: meerderheid Amerikanen keurt het goed

Bewerkt door: LB

19/04/17 - 17u01 Bron: CNN

© kos.

Mochten professionele atleten marihuana gebruiken als pijnstiller, zou 69% van de Amerikanen dat goedkeuren, zo blijkt uit een peiling. Volgens 67% van de bevraagde Amerikanen zorgt een door een dokter voorgeschreven pijnstiller uit de familie van de opiaten voor een groter gezondheidsrisico dan het gebruik van medicinale wiet. Dat blijkt uit een rondvraag van Yahoo News en peilingbureau Marist Poll, waarvan de resultaten deze week werden bekendgemaakt.

Opiaten zijn een klasse drugs waartoe onder meer heroïne en opium behoren, maar ook pijnstillers als oxycodone en fetanil. Dergelijke medicijnen zijn veilig als ze een korte periode worden genomen, maar worden vaak misbruikt en kunnen tot fatale overdosissen leiden.



Doktersvoorschrift

Mocht een dokter medicinale wiet voorschrijven, dan stelt tweederde van de Amerikanen (66%) dat ze die ook zouden gebruiken. Zonder voorschrift zou 62% van de bevraagden de wiet echter niet gebruiken als pijnstiller, ook niet als het middel legaal zou zijn.



"Het aantal mensen dat het aanvaardbaar vindt marihuana te gebruiken, in het bijzonder op doktersvoorschrift, is toegenomen", stelt Barbara Carvalho van het peilingbureau dat de rondvraag hield.



Houding gewijzigd

"We hebben gezien hoe recreationele wiet legaal werd in acht staten en het District of Columbia en medicinale marihuana is nu in 28 staten legaal. De houding van Amerikanen tegenover wiet is duidelijk gewijzigd".



Uit de rondvraag bleek voorts dat 52% van de volwassenen ooit wiet had geprobeerd en dat 83% voorstander is van het legaliseren voor medische doeleinden.



In 2013 bleek uit een peiling dat minder Amerikanen, 48%, verklaarde dat ze ooit marihuana hadden geprobeerd en slechts 77% vond dat wiet gewettigde medicinale toepassingen kon krijgen.



Sport en politiek

De nieuwe peiling komt er op een moment dat medicinale marihuana gespreksonderwerp is in zowel de sport als de politiek. Vorige maand spanden meer dan 1.800 voormalige NFL-spelers (National Football League) een rechtszaak aan waarin ze stellen dat ze krachtige pijnstillers kregen, waaronder ook opiaten, om hen fit te kunnen houden.



In november vorig jaar publiceerden een huidige speler en acht voormalige NFL-spelers samen met de organisatie Doctors for Cannabis Regulation een open brief waarin ze de NFL oproepen marihuana te overwegen als "een valabel alternatief ter pijnbestrijding".