Russische geheime dienst schakelt twee terreurverdachten uit

Door: redactie

19/04/17 - 15u28 Bron: Belga

De Russische geheime dienst FSB heeft twee mannen van Centraal-Aziatische origine uitgeschakeld tijdens een raid in Vladimir, een stad op 200 kilometer van Moskou. Het tweetal zou concrete plannen hebben gehad voor terreuraanslagen in Rusland.

Volgens de geheime dienst werden de twee terreurverdachten uitgeschakeld nadat ze zich tijdens hun arrestatie hadden verzet. De twee jongemannen werden in respectievelijk 1987 en 1991 geboren in Centraal-Azië, en stonden volgens de FSB in contact met "ronselaars van internationale terreurorganisaties".



Begin deze maand kwamen in de Russische stad Sint-Petersburg 14 mensen om het leven bij een aanslag in de metro. De dader van die aanval was ook van Centraal-Aziatische afkomst.