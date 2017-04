Russen onderzoeken of Amerikaanse media Russische verkiezingen hebben beïnvloed

Door: redactie

19/04/17 - 14u04 Bron: ANP

Russisch president Vladimir Poetin. © ap.

De autoriteiten in Rusland gaan onderzoeken of Amerikaanse media zich schuldig hebben gemaakt aan het beïnvloeden van de Russische parlementsverkiezingen van vorig jaar. Er wordt gekeken naar de rol die media als CNN, Radio Free Europe en Voice of America speelden rond de stembusgang, bericht The Moscow Times.