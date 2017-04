Erdogan bijt van zich af: "Geen dictatuur"

Door: redactie

19/04/17 - 14u01 Bron: vtmnieuws.be

© ap.

video De Turkse president Recep Tayyip Erdogan voelt zich helemaal geen dictator. Dat zegt hij in een exclusief interview met de Amerikaanse zender CNN.

Nochtans krijgt hij na het referendum zondag zeer veel macht en is er amper nog democratische controle. Maar hij heeft het nieuwe, presidentiële systeem niet voor zichzelf ingevoerd, zegt hij, maar voor zijn opvolgers.



"Dit systeem is geen eigendom van Tayyip Erdogan. Ik ben een sterfelijk wezen. Ik kan elk moment sterven. Kan je daarom een systeem maken voor een wezen dat elk moment kan sterven? Het systeem betekent een verandering in de democratische geschiedenis van Turkije. Die verandering is het doel", zegt hij in het interview.



Op de vraag of dit de stap naar dictatuur betekent, antwoordt Erdogan: "Voor een dictatuur heb je niet noodzakelijk een presidentieel systeem nodig. We hadden een verkiezing, een stembus. Als je zegt dat een stembus een dictator voortbrengt, is dat onjuist, oneerlijk voor het verkiezingsproces en de mensen die gingen stemmen."