Extra agenten voor Fillon (en andere Franse presidentskandidaten)

19/04/17

video De Franse presidentskandidaten krijgen meer veiligheidsagenten rond zich, na de arrestatie van twee verdachten die een aanslag beraamden. De rechts-conservatieve Francois Fillon krijgt er het meeste want tegen hem was de aanslag vermoedelijk gericht. Waarom hij geviseerd werd, is nog niet bekend.

Aan zijn campagne gaat hij in elk geval niks veranderen, zegt Fillon. Fillon heeft nu recht op zes agenten, zijn concurrenten Marine Le Pen, Emmanuel Macron en Benoît Hamon vijf, en Jean-Luc Mélenchon drie. Waarom net hij het doelwit was, is nog niet duidelijk. Misschien door zijn boek over de strijd tegen het moslimfundamentalisme.



Hij schreef het na de aanslag van Nice en zijn standpunten hier moeten nauwelijks onderdoen voor die van de extreemrechtse Marine Le Pen. En over Marine Le Pen gesproken: de veiligheid, die bij haar altijd heel groot is, ook door haar eigen veiligheidsdienst, heeft toch niet kunnen verhinderen dat een activiste van Femen tijdens haar meeting in Parijs het podium kon oprennen. Ze had alleen bloemen bij, maar als ze een wapen had kunnen binnensmokkelen, waren de agenten er te laat bij geweest.