Zo verliepen de laatste momenten van de Facebookmoordenaar: een emmertje Chicken McNuggets deed hem de das om

Koen Van De Sype

19/04/17 - 11u23 Bron: FoxNews, TMZ, AP

Moordenaar Steve Stephens. © REUTERS, AP.

Er zijn meer details bekend geraakt over de manier waarop de politie in het Amerikaanse Pennsylvania de Facebookmoordenaar heeft kunnen vatten. En het blijkt een emmertje met 20 Chicken McNuggets en een portie friet van McDonald's die uiteindelijk zijn einde inluidden.

Steve Stephens - die zondag een toevallige voorbijganger doodschoot op straat in Cleveland en die moord live uitzond op Facebook - draaide gisteren net voor de middag het terrein van een McDonald's op vlakbij Erie. Hij deed een bestelling aan het eerste raampje van de drive-thru en reed vervolgens door naar het tweede om zijn eten in ontvangst te nemen. Het was de derde dag dat hij op de vlucht was.



Frieten

Maar het personeelslid dat het geld in ontvangst nam, herkende hem en belde meteen de politie. Restauranteigenaar Thomas DuCharme Jr. besloot daarop om de moordenaar op te houden en vertelde hem dat de frieten even op zich lieten wachten. (lees hieronder verder)