George Bush Sr. (92) weer opgenomen in ziekenhuis

Door: redactie

19/04/17 - 03u05 Bron: ANP

George H.W. Bush. © ANP.

Voormalig president van de Verenigde Staten George H.W. Bush, ook wel George Bush Senior genoemd, is weer opgenomen in het ziekenhuis. Dat zei zijn woordvoerder gisteren. De 92-jarige vader van George W. Bush kampt met een longontsteking.

"Maar het komt allemaal goed", zei de woordvoerder van Bush, die tussen 1989 en 1993 de hoogste functie in de Amerikaanse politiek bekleedde. De persman gaf verder geen details over de situatie van Bush, behalve dat hij is opgenomen in het Houston Methodist Hospital en dat er snel een officiële verklaring komt.



Milde longontsteking

Die verklaring kwam niet veel later. Bush is volgens de verstrekte informatie vrijdag al opgenomen in het ziekenhuis met een milde longontsteking en is direct daaraan behandeld. "Bush had een constante hoest en kon daardoor niet goed slapen. In eerste instantie ging hij ter observatie naar het ziekenhuis", aldus de woordvoerder. "In het ziekenhuis is een milde longontsteking geconstateerd en dat is direct verholpen. Bush is vrolijk en positief gestemd en wordt alleen nog voor verdere observatie in het ziekenhuis gehouden terwijl hij aansterkt."



Oudste levende oud-president VS

Bush Senior, de oudste levende voormalig president van de VS, werd in januari ook al behandeld in het ziekenhuis voor een longontsteking. Na twee weken werd de 41e Amerikaanse president destijds ontslagen uit het ziekenhuis.