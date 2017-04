Islamitische Staat eist aanval op klooster in Sinaï op

Door: redactie

Bij een gewapende aanval gisterenavond op een veiligheidspost in de buurt van het Sint-Catharinaklooster in het zuiden van de Sinaï is minstens één politieagent omgekomen, volgens de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken. Islamitische Staat (IS) heeft de aanval opgeëist.

"Gewapende mannen vielen een veiligheidspost aan op de weg naar het Saint Catherine-klooster", zo zei het ministerie in een mededeling. "De troepen en de gewapende mannen beschoten elkaar, tot de situatie weer onder controle was. Een politieagent kwam om en drie anderen raakten gewond", klonk het.



De daders sloegen op de vlucht, en sommigen onder hen raakten ook gewond bij de aanval. "De veiligheidsdiensten gingen ter plaatse en zetten de pogingen om de daders te arresteren verder", aldus het ministerie nog.



IS-strijders

Het persagentschap Amaq, dat als spreekbuis van IS geldt, berichtte dat de aanval werd uitgevoerd door IS-strijders. Hij vond plaats op enkele honderden meters van de kerk, maar er raakten geen geestelijken gewond. Vorige week vielen er in Egypte nog 45 doden bij twee zelfmoordaanslagen op koptische kerken in de stad Tanta en de havenstad Alexandrië.



Het Sint-Catharinaklooster is een van de oudste christelijke kloosters ter wereld en staat op de Unesco-werelderfgoedlijst. In de Sinaï woedde jarenlang een opstand van Islamistische militanten, en aanvallen gebeuren er vaak. Het is wel zeldzaam dat die zich in het zuiden voordoen.