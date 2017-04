Betoging van Braziliaanse politieagenten loopt uit de hand

Bewerkt door: kv

BRAZILIË Voor de ingang van de Braziliaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers is het vandaag tot opstootjes gekomen, toen politieagenten er kwamen protesteren tegen de pensioenhervorming van president Michel Temer.

"Aan de betoging namen ongeveer 3.000 politieagenten deel. Een honderdtal onder hen probeerden binnen te komen. De veiligheidsagenten van het parlement gebruikten traangas om hen tegen te houden", vertelde een lid van de Braziliaanse politievakbond. "Op sommige momenten was er spanning, omdat vijf van onze vrienden gearresteerd waren, maar ze zijn alweer vrijgelaten", voegde hij toe.



De incidenten van vandaag illustreren de sociale onrust in Brazilië. De conservatieve president Michel Temer wil de pensioenleeftijd optrekken, vooral die van ambtenaren met inbegrip van risicoberoepen zoals politieagenten.



De hervorming maakt deel uit van een reeks bezuinigingsmaatregelen om de torenhoge schuld van het land naar omlaag te krijgen. Brazilië gaat momenteel door zijn zwaarste economische crisis ooit, mede door de grootschalige corruptie.



Het Hooggerechtshof gaf vorige week toestemming voor het openen van een onderzoek naar acht ministers en tientallen parlementsleden, in het kader van corruptie bij staatsoliebedrijf Petrobras.



De afgelopen weken vonden verschillende betogingen tegen de pensioenhervorming plaats. Op 15 maart trokken duizenden mensen de straat op, en eind april staat er een algemene staking op de agenda.