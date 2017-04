Kleine Etan verdween in 1979. Zijn lijk werd nooit gevonden, nu krijgt zijn moordenaar 25 jaar cel

EB

18/04/17 - 23u50 Bron: AFP

Een jury achtte het in een rechtbank in New York als bewezen dat de vandaag 56-jarige Pedro Hernandez (foto) in 1979 de toen 6 jaar oude jongen in een kelder had gelokt en hem heeft vermoord. © ap.

Bijna veertig jaar na de verdwijning van de kleine Etan Patz in New York is een man vandaag tot 25 jaar cel veroordeeld voor de moord op het kind.