Schietpartij in Fresno: drie doden en één gewonde

kv

18/04/17 - 22u23 Bron: CBS, Fresno Bee

© thinkstock.

CALIFORNIË Een schutter heeft vandaag in de Californische stad Fresno drie personen doodgeschoten, één andere persoon raakte gewond. Dat melden lokale media. De dader is ondertussen opgepakt. Hij zou willekeurig mensen neergeschoten hebben op straat. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een haatmisdrijf.

De lokale krant Fresno Bee maakt melding van drie dodelijke slachtoffers. Twee mensen stierven ter plaatse, een persoon bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



De schutter gebruikte volgens ooggetuigen een pistool en schoot in het rond terwijl hij vloekend zijn geweer herlaadde. Hij schoot op drie verschillende plekken in dezelfde wijk drie mensen neer.



De 39-jarige schutter, die geïdentificeerd werd als Kori Ali Muhammad, is opgepakt. Hij wordt ook verdacht van de moord op een veiligheidsagent aan een motel voorbije zondag.



Volgens Jerry Dyer, korpschef van de politie, heeft Muhammad zijn haat voor blanken uitgedrukt. Alle slachtoffers waren blank. Dyer sprak zelf van een daad van willekeurig geweld.