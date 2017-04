VN-gijzelaars in Democratische Republiek Congo vrijgelaten

Bewerkt door: kv

19/04/17 - 01u00 Bron: Reuters

Een Congolese soldaat aan het laatste legercheckpoint in Munigi nabij Goma. © ap.

De 16 personeelsleden van de Verenigde Naties die gisteren gegijzeld werden in Oost-Congo door voormalige Zuid-Soedanese rebellen zijn vrijgelaten. Dat deelde een VN-medewerker die anoniem wenst te blijven mee. De werknemers van de VN-vredesmissie Monusco in de Democratische Republiek Congo werden vastgehouden in een kamp voor voormalige Zuid-Soedanese rebellen in Munigi, in het oosten van het land.

"We zijn blij te kunnen bevestigen dat alle 16 Monusco-leden die werden vastgehouden vrijgelaten werden", aldus de medewerker, zonder echter de nationaliteiten van de gijzelaars vrij te geven. "Het kamp is rustig en onder volledige controle van Monusco. Alle leden konden veilig naar huis gaan", voegde hij toe.



Onderzoek

Hoewel er geen slachtoffers vielen wordt een onderzoek geopend naar het incident. Sinds ze vorig jaar vluchtten uit Zuid-Soedan wonen zo'n 530 mensen in het Munigi-vluchtelingenkamp nabij Goma, zo deelde Daniel Ruiz, directeur van het VN- bureau in Goma mee aan Reuters. De meerderheid van hen zijn voormalige strijders die trouw waren aan het regime van de voormalige vice-president Riek Machar, die sinds juli 2016 in confrontatie kwamen met de troepen van president Salva Kiir.



De VN schatten dat zo'n 3 miljoen Zuid-Soedanezen hun thuisland ontvlucht zijn sinds het uitbreken van het geweld.



Geen andere opvang

Volgens Ruiz eisen de inwoners van het kamp al lang om naar een ander land overgebracht te worden, maar niemand wil hen opvangen. De Congolese overheid, die de stabiliteit in het land in het verleden al in het gedrang zag komen door de instroom van vluchtelingen en gewapende groepen in het oosten van het land, is eveneens vragende partij om de Zuid-Soedanezen naar elders over te brengen.



Vrijdag stemden acht Zuid-Soedanese vluchtelingen in het kamp ermee in om gerepatrieerd te worden naar de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Anderen zijn bang om terug te keren, maar raken ook gefrustreerd door hun opsluiting in het kleine kamp in Oost-Congo.



"Ze zeggen: als er acht konden overgebracht worden naar Zuid-Soeden, waarom zouden we dan niet naar een derde land kunnen gaan," aldus Ruiz. Hij voegt eraan toe dat de VN-missie met hen onderhandelt.



In 2013 brak er een burgeroorlog uit in Zuid-Soedan, nadat Kiir zijn vice-president Machar ontsloeg. In 2015 werd er een vredesovereenkomst gesloten en Machar werd begin vorig jaar weer aangesteld, maar de spanningen tussen beide mannen hielden aan en in juli 2016 braken nieuwe gevechten uit.