28 minisatellieten in één raket gelanceerd

video Een raket met meer dan 28 satellieten is vandaag in één keer gelanceerd vanop lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. Het gaat om heel kleine satellieten van zo'n tien op tien centimeter, die samen onze atmosfeer gaan bestuderen.

De wetenschappers van het Belgische Von Karman-instituut staan aan het hoofd van de missie. "De cubesats zijn veel kleiner dan de satellieten die we gewoon zijn", aldus professor Herman Deconinck, adjunct-directeur van het Von Karman Instituut.



Net hun kleine formaat maakt hen interessant. Want hoe lichter iets is, hoe goedkoper je het in de ruimte kan schieten. De cubesats zijn kubussen van tien bij tien centimeter, iets minder dan twee kilogram zwaar. Ze gaat de ESS-thermosfeer bestuderen, de luchtlaag in de atmosfeer tussen 85 en ongeveer 620 kilometer hoog. Net omdat ze zo klein zijn, kunnen ze dat met tientallen tegelijk doen. De satellieten moeten één tot twee jaar rondzweven in de ruimte, daarna branden ze op in de atmosfeer.