'Facebookmoordenaar' dood teruggevonden na klopjacht

RVL

18/04/17 - 18u00

Steve Stephens. © Facebook.

Steve Stephens, de man die afgelopen zaterdag in de Verenigde Staten een toevallige voorbijganger doodschoot op straat en die moord live uitzond op Facebook, is dood teruggevonden. Dat meldt de politie van de Amerikaanse staat Pennsylvania. De man schoot zichzelf neer terwijl de politie een klopjacht uitvoerde.

Stephens had zaterdag in Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, de 74-jarige Robert Godwin op straat neergeschoten en die moord live op Facebook uitgezonden. De Amerikaanse politie en de FBI openden daarop een grootscheepse klopjacht op de man. Er werd ook een bedrag van 50.000 dollar op zijn hoofd geplaatst.



In het filmpje, dat zo'n twee uur na de moord door Facebook offline werd gehaald, is te zien en te horen hoe Stephens de man vraagt de naam van zijn vriendin te herhalen. Zodra zijn slachtoffer dat doet, vertelt hij hem dat hij vanwege de vrouw wordt doodgeschoten. Stephens zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn vriendin hem verliet.



In een ander Facebookfilmpje beweerde de dader dat hij in totaal dertien personen heeft doodgeschoten. Tot nu toe zijn er volgens de politie echter geen slachtoffers gevonden.