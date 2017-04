Aanhangers Burundese regeringspartij roepen op tot verkrachting

Bewerkt door: kv

18/04/17 - 16u51 Bron: Belga

Ook regeringsfunctionarissen doen mee

© Twitter @hrw.

BURUNDI Aanhangers van de regeringspartij hebben in de Centraal-Afrikaanse staat Burundi openlijk opgeroepen tot het verkrachten van tegenstanders. De militie Imbonerakure, de jongerenvleugel van regeringspartij CNDD-FDD, heeft in verschillende provincies demonstraties georganiseerd, aldus het VN-Mensenrechtenbureau vandaag in Genève. Daarbij scandeerden de honderden aanhangers slogans tot het verkrachten of doden van tegenstanders.