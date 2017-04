Lawinegevaar door flink pak verse sneeuw in de Oostenrijkse Alpen

Door: redactie

De nieuwe winterprik vergroot het lawinegevaar in de Alpen. In Oostenrijk is op bepaalde plaatsen tot een halve meter verse sneeuw gevallen. Experten kondigden vandaag een waarschuwing af voor aanzienlijk lawinegevaar in Tirol boven de 2000 meter. Ook in de komende dagen zou het vooral in de noordelijke Alpen bijven sneeuwen, lokaal zelfs in de valleien.