Douaniers Duitse luchthaven onderscheppen gouden kroon die bestemd is voor België

Karen Van Eyken

18/04/17 - 13u49 Bron: WA.de

© Zoll Düsseldorf.

Douanebeambten hebben op de luchthaven van Düsseldorf een schitterende kroon van 18-karaats goud aangetroffen bij een passagier uit Iran. Hij beweerde dat het pronkstuk bestemd was voor een man in België.

De 43-jarige beschuldigde was niet van plan om iets aan te geven maar de douaniers geboden hem om zijn bagage open te maken. In een rugzak vonden ze de kroon van 126 gram en ook nog 600 sigaretten.



Tijdens de ondervraging gaf de Iraniër aan dat de kroon oorspronkelijk uit Afghanistan kwam en vandaar naar Iran werd vervoerd. Hijzelf zou het kleinood dan naar een man in België transporteren. In ons land moest de kroon dienen als huwelijksgeschenk. Volgens Duitse media heeft het juweel een waarde van 3.500 euro.



Daar de Iraniër de verschuldigde invoerrechten van 850 euro onmiddellijk betaalde, kwam hij op borg vrij en mocht hij de kroon meenemen.