De geallieerden waren al langer op de hoogte van de Holocaust dan eerste gedacht

Door: redactie

18/04/17 - 12u25 Bron: The Independent

© ap.

De geallieerden wisten al twee jaar langer van de concentratiekampen dan tot nu gedacht werd. Dat blijkt uit geheime documenten van de Verenigde Naties. Twee en een half jaar voor de concentratiekampen ontdekt werden, wisten de grootmachten al dat de Holocaust aan de gang was. Er werd zelfs een klacht voorbereid tegen Hitler en zijn nazi-leiders voor oorlogsmisdrijven.

Uit de documenten blijkt dat de regeringen van de VS, het VK en de Sovjet-Unie al sinds 1942 op de hoogte waren dat al twee miljoen joden vermoord waren en dat nog 5 miljoen anderen in gevaar waren. Maar de geallieerden deden op dat moment erg weinig om de joden te helpen. In maart 1943 zou een minister in het kabinet van de Britse premier Winston Churchill zelfs gezegd hebben dat de joden niet als speciaal geval zou moeten gezien worden en dat het Britse Rijk al te veel vluchtelingen een veilig onderkomen moest bezorgen. Lees ook Woordvoerder Witte Huis verontschuldigt zich voor Hitler-uitspraak

Anne Frank Center eist ontslag van woordvoerder Trump om Hitler-uitspraak

Archief Het is schrijver Dan Plesch die tijdens de research voor zijn nieuw boek Human Rights After Hitler de documenten ontdekte. Het archief waar hij de papieren vond, was de voorbije 70 jaar zo goed als afgesloten voor onderzoekers. Wie in het archief wou duiken, moest eerst toestemming krijgen van de regering én van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Als dan uiteindelijk toestemming werd verleend, mochten er geen notities gemaakt worden van de documenten. De voormalige Amerikaanse VN-ambassadrice Samantha Power nam de stappen om het archief volledig toegankelijk te maken.



@DanPlesch at @IHRA_news conference on refugees speaks about war crimes responsibility #seekingprotection pic.twitter.com/DNKfmuFEgf — Enzo Le Fevre C. PhD (@enzolefevre)