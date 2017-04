Brits premier Theresa May kondigt vervroegde verkiezingen op 8 juni aan

Door: redactie

De Britse premier Theresa May heeft zonet aangekondigd dat er op 8 juni vervroegde verkiezingen komen.

De verkiezingen kaderen in de onderhandelingen over de brexit, die binnenkort opstarten. Enkel vervroegde verkiezingen kunnen voor politieke stabiliteit zorgen, zei May tijdens een verrassende verklaring voor Downing Street 10, haar ambtswoning.



Als er nu geen verkiezingen gehouden worden, zou de slotfase van de brexitonderhandelingen met de EU samenvallen met de start van de volgende kiescampagne, argumenteerde May ook.



De huidige regering heeft nochtans altijd volgehouden niet te zullen tornen aan de geplande nieuwe parlementaire verkiezingen van mei 2020. Voor vervroegde verkiezingen heeft May een tweederde meerderheid in het parlement nodig. May hoopt een meer probrexit parlement te krijgen, stelt Lia Van Bekhoven op de vrt.



"Die vereiste tweederde meerderheid zal ze wel krijgen. May, die nooit werd gekozen als premier, wil een nieuw mandaat voordat de EU met zijn positie over de brexit komt. May is ervan overtuigd dat ze dit nieuwe mandaat zal krijgen".



De conservatieven staan er goed voor, ze hebben in de polls 20 procent voorsprong op Labour, wat decennialang niet is gebeurd. Labourpartij zei geen schrik te hebben van vervroegde verkiezingen, maar dat ligt nu anders. "Labour die stemt voor vervroegde verkiezingen, is als kalkoenen die stemmen voor een vroege Kerstmis", stelt Lia Van Bekhoven op Radio 1.



May wil de steun van het volk om de brexit uit te voeren zoals zij het wil.