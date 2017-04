"Kernoorlog is nabij": Russische staatsmedia noemen Donald Trump gevaarlijker dan Kim Jong-un

Bewerkt door: LB

De Russische staatstelevisie heeft gesteld dat Amerikaans president Donald Trump gevaarlijker is dan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un: een duidelijk teken dat de liefde tussen Moskou en Trump bekoeld is. In november vorig jaar juichten de Russische staatsmedia nog om de verkiezing van Trump, maar zijn beleid heeft voor conflicten met het Kremlin gezorgd. Trump beschuldigde Moskou de Krim met geweld te hebben ingepalmd en voerde in Syrië een raketaanval uit tegen de troepen van Ruslands bondgenoot president Assad. Dat valt in Rusland niet in goede aarde.

Nieuwspresentator Dimitri Kiselyov verklaarde in het nieuwsprogramma 'Vesti Nedeli': "Een nucleaire oorlog is slechts een haarbreed verwijderd. Door een confrontatie tussen Donald Trump en Kim Jong-un kan een oorlog uitbreken. Ze zijn allebei gevaarlijk, maar wie is de gevaarlijkste? Trump is de gevaarlijkste".



Impulsiever en onvoorspelbaarder

Kiselyov omschreef Trump als "impulsiever en onvoorspelbaarder" dan de Noord-Koreaanse leider. Hij stipte voorts aan dat zowel Trump als Jong-un weinig internationale ervaring hebben, onvoorspelbaar zijn en bereid zijn ten oorlog te trekken.



Maar Jong-un is volgens de nieuwspresentator minder angstaanjagend dan de Amerikaanse president omdat Jong-un "bereid is te onderhandelen, geen andere landen aanviel en geen oorlogsvloot naar de Amerikaanse kust stuurde".



Dimitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, weigerde te zeggen of de zienswijze van Kiselyov overeenstemt met die van het Kremlim. "Hij staat dicht bij de zienswijze van het Kremlin, maar niet altijd", zei Peskov over Kiselyov.



Kiselyov voegde nog wat sarcasme aan zijn nieuwsbericht toe en zei dat de dochter van de Noord-Koreaanse leider, in tegenstelling tot Ivanka Trump, geen kantoor heeft in de officiële residentie van haar vader. Lees ook Hebben Amerikanen raket van boosaardige Kim Jong-un in zee doen storten?

Nochtans was datzelfde nieuwsanker in november vorig jaar opgetogen toen Trump de verkiezingen won, wat volgens hem de relaties tussen Moskou en Washington zou herstellen nadat die waren vertroebeld door de Russische interventies in de Oekraïne en in Syrië.



Maar Trump heeft zijn kiesbelofte van hernieuwde relaties met Rusland nog niet waargemaakt en door het schandaal rond de banden van zijn naaste medewerkers met Moskou staat hij onder druk om zich van Rusland te distantiëren.



Doorgedrongen bij publieke opinie

De jongste weken hebben ook andere staatsmedia in Rusland hun lof op Trump getemperd, en in het verleden was Kiselyov de man die de toon zette.



Peilingen geven aan dat de nieuwe kijk op Trump via de staatsmedia doorsijpelt naar de publieke opinie. Uit een rondvraag van het staatsbureau VTsIOM bleek gisteren dat 39% van de Russen een negatief beeld over Trump heeft, tegenover 7% een maand geleden. "De Amerikaanse raketaanval op Syrië was een koude douche voor veel Russen", stelt Valery Fedorov, directeur van het peilingbureau.



"Trumps agressieve gedrag heeft voor wantrouwen tegenover de VS gezorgd, een gevoel dat de Russische samenleving de voorbije twee decennia heeft gekenmerkt".