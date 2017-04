Telefoon verdachte 'Facebookmoord' geeft locatie door aan de politie

Door: redactie

18/04/17 - 04u45 Bron: AD

© reuters.

De klopjacht op de Amerikaanse man die een moord live uitzond op Facebook heeft een nieuwe impuls gekregen. Zijn telefoon blijkt namelijk zijn locatie te hebben doorgegeven aan de politie. Dat meldt TMZ.

STEVE STEPHENS IS DRIVING A WHITE FORD FUSION, LICENSE PLATE NUMBER E363630. PLEASE RETWEET it could save a life! #Cleveland pic.twitter.com/C1xzeFLNpW — Matthew Kick (@MatthewKick) Mon Apr 17 00:00:00 MEST 2017

De telefoon van verdachte Steve Stephens verzond een bericht vanuit Erie, Pennsylvania. Dat is ruim 160 kilometer van de plek in Cleveland waar de moord plaatsvond, wat kan betekenen dat Stephens op de vlucht is.



De Amerikaan wordt verdacht van de moord op de 74-jarige Robert Goodwin. Hij deelde een video van de moord live op Facebook, maar die is - net als zijn profiel - inmiddels verwijderd. Goodwin zou geen enkele relatie hebben met de dader, maar een willekeurig slachtoffer zijn. De politie is inmiddels in vier verschillende staten op zoek naar Stephens. Er is inmiddels een beloning van omgerekend zo'n 47.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.