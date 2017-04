Schutter die vorig jaar vijf mensen doodschoot, is dood aangetroffen in zijn cel

Door: redactie

18/04/17 - 04u00 Bron: Belga

Arcan Cetin wordt de rechtszaal ingeleid in september vorig jaar. © ap.

Een man die werd beschuldigd van het doden van vijf mensen bij de schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Washington vorig jaar, is dood teruggevonden in zijn cel. Dat hebben de autoriteiten maandag aangekondigd.

De 20-jarige Arcan Cetin, die zijn proces afwachtte, lijkt zich verhangen te hebben in zijn cel en werd zondagavond teruggevonden. De in Turkije geboren jongeman werd ervan verdacht de dader te zijn van een schietpartij op 23 september vorig jaar in het winkelcentrum Cascade Mall. Hij schoot daarbij vijf mensen dood.



Mentale problemen

De politie sloot een terroristisch motief uit, en de vader van de man verklaarde dat zijn zoon mentale problemen had. Cetin zelf gaf zijn daad toe aan zijn ondervragers, maar zij nooit waarom hij het deed.



Volgens lokale media was hij nog aan het wachtte op een tweede psychiatrisch rapport in de gevangenis van onderzoek in de gevangenis van Snohomish County, in de staat Washington. Hij riskeerde de doodstraf te krijgen voor zijn daden.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.