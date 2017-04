President van Paraguay ziet af van tweede ambtstermijn om gemoederen te bedaren

KVE

De president van Paraguay, Horacio Cartes, kondigde vandaag aan dat hij niet van plan is een gooi te doen naar een tweede ambtstermijn in 2018. Dat plan, met de daaraan gekoppelde grondwetshervorming, leidde tot hevige protesten in het land.

In een verklaring verzekert het conservatieve staatshoofd dat hij "in geen geval" zal deelnemen aan de verkiezingen van april 2018.



In de Senaat werd eind maart een grondwetshervorming goedgekeurd waardoor de president herverkozen zou kunnen worden. Dat leidde tot protesten waarbij een dode en honderden gewonden vielen, en zelfs het parlement in brand werd gestoken.



Het parlement besliste daarom begin april om de stemming door de Kamerleden op te schorten, en een politieke dialoog onder bemiddeling van de Kerk te starten. De gesprekken werden echter al gauw geboycot door de oppositie.



Op Facebook en Twitter laat Cartes weten dat hij de aartsbisschop van Asuncion, Monseigneur Edmundo Valenzuela, al op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om niet deel te nemen aan de verkiezingen van 2018. "Ik hoop dat dit gebaar de dialoog over de institutionele versterking van de republiek zal verdiepen", aldus Cartes.



De grondwet van 1992 voorziet in slechts één mandaat van vijf jaar per president. Deze regel werd in de tekst opgenomen als dam tegen autoritaire leiders, aangezien het land 35 jaar lang (tussen 1954 en 1989) geregeerd werd door generaal en dictator Alfredo Stroessner.