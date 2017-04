Nieuw stamhoofd aangeduid in Congolese provincie Kasaï

Door: redactie

De familie van het overleden traditionele stamhoofd Jean-Pierre Pandi Kamuina Nsapu heeft een opvolger aangeduid, zo meldden lokale media gisteren. Kamuina Nsapu werd in augustus gedood bij confrontaties met de politie in de provincie Kasaï in de Democratische Republiek Congo, wat tot hevig geweld leidde in de regio.