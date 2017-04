Nieuwe verdachte van aanslag op metro Sint-Petersburg opgepakt

Door: redactie

17/04/17 - 17u58 Bron: Belga

De Russische geheime dienst FSB heeft vandaag de arrestatie gemeld van een van de veronderstelde organisatoren van de aanslag op de metro van Sint-Petersburg. De aanslag van 3 april kostte 14 mensenlevens.

De arrestant is, volgens een door Russische agentschappen aangehaald communiqué van de FSB, "een inwoner van Centraal-Azië, de in 1990 geboren Abror Azimov".



Azimov zou de dader van de bomaanslag, de "kamikaze" Akbarzjon Dzjalilov, hebben opgeleid. Tot dusver was Dzjalilov omschreven als "degene die de bom tot ontploffing bracht".



Azimov werd maandag in de regio Moskou opgepakt.