Ex-presidente Park Geun-hye van Zuid-Korea aangeklaagd wegens corruptie

17/04/17 - 13u39 Bron: DPA

De Zuid-Koreaanse ex-presidente Park Guen-hye tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari 2017. © EPA.

De Zuid-Koreaanse ex-presidente Park Guen-hye is vandaag wegens onder meer corruptie aangeklaagd. Dat deelde het parket in Seoel mee.

Park Geun-hye wordt ervan beschuldigd dat ze samen met haar jeugdvriendin Choi Soon Sil miljoenenbedragen van Koraanse ondernemingen, zoals Samsung en Lotte, zou bekomen hebben. Ook werd de ex-presidente ervan beschuldigd dat ze vertrouwelijke documenten aan haar vriendin zou gegeven hebben en onwelgevallige kunstenaars geen subsidies zou gegeven hebben.



Er wordt verwacht dat het proces tegen Park volgende week van start gaat en tot zes maanden kan duren. Gedurende het hele proces zal de 65-jarige ex-presidente opgesloten blijven. Het schandaal rond Park en haar vriendin houdt het land al maandenlang in de ban. In december leidde het parlement de procedure in om haar uit haar ambt te ontzetten. Op 10 maart moest ze uiteindelijk afstand doen van haar ambt. Zo verloor ze haar immuniteit en werd ze ook naar de gevangenis gestuurd.