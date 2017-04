Door: redactie

In een Londense nachtclub hebben een tiental personen brandwonden opgelopen als gevolg van een nog onbekende substantie.

Scotland Yard zegt dat niemand van de slachtoffers in levensgevaar is. Vanwege het incident in de nacht van zondag op maandag moesten honderden feestvierders geëvacueerd worden.