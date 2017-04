Jongeren neergeschoten op feestje: 9 gewonden

kv

CALIFORNIË Negen tieners zijn zondag gewond geraakt bij een schietpartij in Vallejo, Californië. Twee gemaskerde schutters openden volgens de Los Angeles Times het vuur aan een woning waar op dat moment een feestje ten einde liep.

Op het feest waren volgens de politie zo'n dertig mensen aanwezig, zowel jongeren al volwassenen. Veel tieners stonden buiten te wachten tot ze werden opgehaald toen de daders begonnen te schieten.



Acht aanwezigen liepen schotwonden op, zei een politiewoordvoerder tegen de krant. Een negende slachtoffer werd onder de voet gelopen of geraakt door een voertuig. Van de negen mensen die werden geraakt, werden er acht overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand bestaat nog onduidelijk.



De daders sloegen na de schietpartij op de vlucht in een auto. Over het motief van het duo is nog niets bekend. De politie gaat niet uit van een willekeurige daad. Alle slachtoffer waren minderjarig, zei de politie. Het jongste slachtoffer is dertien.