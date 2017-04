Mexico blaast 3.000 jaar oud balspel nieuw leven in

kv

17/04/17 - 01u52 Bron: BBC, TéléSur

In de ruïnes van de historische stad Teotihuacan net buiten Mexico City is zaterdag de finale gespeeld van een 3.000 jaar oud balspel. De organisatoren van de competitie willen het spel, dat in Mexico gekend staat als 'ullamaliztli' weer invoeren omwille van zijn oude culturele en religieuze betekenis.

Ullamaliztli was een populaire sport in Centraal-Amerika voor het door de Spaanse veroveraars werd verboden.



Dit is de tweede keer sinds 2006 dat het toernooi plaatsvond. Tien teams uit heel Mexico namen deel aan de competitie.



Volgens oude geschriften werd het balspel gezien als een strijd tussen het licht en de duisternis en wekte het spel de energie op die de mensheid op de been moest houden. De beweging van de bal symboliseert de rotatie van de zon voor de Azteken, Olmeken en Maya's.



Vandaag wordt het spel gespeeld door teams van zeven spelers in een nauw speelveld met schuine wanden. De spelers moeten een zware rubberen bal in de lucht houden met hun heupen. Toeschouwers, sommigen in traditionele kledij, woonden de wedstrijd bij.



Op archeologische sites van de oude beschavingen van Midden-Amerika zijn verschillende ullamaliztli-speelvelden te vinden. In de oudheid werden de verliezers vaak geofferd aan de goden, maar van die traditie werd ondertussen gelukkig afgestapt.



'Wat ik wil is dat wij Mexicanen beseffen dat we zoveel rijkdom (in onze cultuur) hebben, in kunst, ambachten en sporten en we moeten er trots op zijn, want we zijn het eerste land ter wereld met een eigen balspel," zei organisator Armando Osorio."